CBF define novas datas para jogos do Ceará contra Bahia e Palmeiras

A CBF remarcou os jogos adiados do Ceará na Série A de 2021 contra Palmeiras e Bahia. Os confrontos, válidos pela 19ª e 23ª rodadas respectivamente, foram agendados para o mês de outubro.

Novas datas dos jogos do Ceará

20.10 - Ceará x Palmeiras | Arena Castelão, às 19h

27.10 - Bahia x Ceará | Arena Fonte Nova, às 19h

O duelo com o Palmeiras, na Arena Castelão, está marcado para 20 do mês seguinte, uma quarta-feira, às 19h. No cronograma inicial, a partida seria disputada no início de setembro, mas foi adiada após a convocação do goleiro alviverde Weverton para a Seleção Brasileira.

Já o embate com o Bahia foi remarcado para 27 de outubro, uma quarta-feira, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador/BA. O adiamento dessa partida foi definido na terça (28) em reunião do conselho técnico entre clubes da Série A e a entidade. O motivo foi a não liberação de público pelo Governo da Bahia, única região representada no Brasileirão que manteve a restrição sanitária.

Reclamação do Ceará

A mudança de data gerou reclamação da diretoria do Ceará. Em entrevista ao programa Show de Bola, na Verdinha, o presidente Robinson de Castro mostrou descontentamento com o adiamento da partida com o Bahia e ressaltou prejuízo ao Vovô.

Foto: Thiago Gadelha / SVM

"Fiquei indignado na reunião. Fui sempre solidário a todos e adiaram o jogo do Ceará com o Bahia. Foi egoísmo. Isso acabou prejudicando o Ceará. Já foi adiado o jogo com o Palmeiras, e os jogos com Inter e Atlético podem ser adiados também. Sempre fomos ativos para o retorno do público, articulando com o Governo do Estado e Federação, mas ninguém foi solidário", afirmou.

Por conta das convocações para a Seleção Brasileira, a partida entre Ceará e Palmeiras, da 19ª rodada, foi adiada pela CBF. Com novos compromissos do time nacional, os próximos adversários da equipe alvinegra (Internacional e Atlético-MG) também tiveram atletas chamados e podem ter novas partidas suspensas. Assim, o time cearense pode ter até quatro rodadas adiadas.