CBF define formato e datas-base da Copa do Nordeste 2023; veja clubes participantes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta quinta-feira (27) o formato e as datas-base da Copa do Nordeste 2023. A competição tem início previsto para 5 de janeiro, com a realização das Eliminatórias. Caucaia e Ferroviário representam o Estado do Ceará na fase preliminar do torneio regional.

A fase de grupo da Copa do Nordeste começa no dia 22 de janeiro, sendo realizada em 12 datas, sem afetar a participação das equipes nos campeonatos estaduais. A decisão está prevista para o dia 3 de maio. Participam, ao todo, 16 clubes, com Ceará e Fortaleza garantidos na fase inicial.

O torneio será disputado em dois grupos (A e B) com oito participantes. Os quatro melhores avançam às quartas de final. As fases finais, com exceção da decisão do título, serão disputadas em confrontos únicos, com as equipes de melhor campanha de cada grupo realizando a partida como mandante.

A decisão da Copa do Nordeste será disputada em confrontos de ida e volta, com o clube de melhor campanha decidindo diante do torcedor.

Veja datas-base da Copa do Nordeste 2023

Eliminatórias da Copa do Nordeste: 5 e 8 de janeiro

Fase de grupo da Copa do Nordeste: 22 de janeiro (início), com 12 datas para realização

Final da Copa do Nordeste: prevista para o dia 3 de maio

Veja clubes garantidos na fase de grupo da Copa do Nordeste 2023

ABC-RN (campeão estadual)

Atlético-BA (campeão estadual)

Bahia (Ranking Nacional de Clubes da CBF)

Campinense (campeão estadual)

Ceará (Ranking Nacional de Clubes da CBF)

CRB-AL (campeão estadual)

Fluminense-PI (campeão estadual)

Fortaleza (campeão estadual)

Náutico-PE (campeão estadual)

Sampaio Corrêa (campeão estadual)

Sergipe (campeão estadual)

Sport (Ranking Nacional de Clubes da CBF)

Veja confrontos da fase preliminar da Copa do Nordeste 2023

1ª fase:

05/01 — Vitória x Cordino-MA

05/01 — CSA x Potiguar de Mossoró

05/01 — Santa Cruz x Caucaia

05/01 — Confiança x Sousa-PB

05/01 — Botafogo-PB x Retrô-PE

05/01 — Ferroviário x ASA-AL

05/01 — América-RN x Moto Club

2ª fase:

08/01 — Vitória/Cordino x Jacuipense/Altos

08/01 — CSA/Potiguar x América-RN/Moto Club

08/01 — Confiança/Sousa x Ferroviário/ASA

08/01 — Santa Cruz/Caucaia x Botafogo-PB/Retrô