CBF confirma arbitragem para estreia do Ferroviário na temporada 2024; veja detalhes

Nesta quarta-feira (3), a Confederação Brasileira de Futebol confirmou a arbitragem para o primeiro jogo oficial do Ferroviário na temporada de 2024. Paulo José Souza Mourão será o responsável por conduzir o duelo entre o Tubarão da Barra e o ASA/AL, pela primeira fase da Pré-Copa do Nordeste. A partida acontece neste sábado (6), às 16h, no Estádio Presidente Vargas.

Quem completa o quadro de arbitragem são os bandeirinhas Elson Araújo da Silva e Ivanildo Gonçalves da Silva. O trio é maranhense. O quarto árbitro será o cearense Renato Pínheiro.

Em 2023, Paulo José apitou 16 partidas, envolvendo Copa do Nordeste, Campeonato Maranhense, Série C e Série D. Em duas oportunidades, ele atuou em jogos de clubes cearenses: Fortaleza 2 x 1 Náutico, pelo Nordestão, e Paysandu 2 x 1 Floresta, na terceira divisão nacional.

FERRÃO REALIZA PROMOÇÃO DE INGRESSOS

Para a partida contra o ASA/AL, o Tubarão da Barra terá uma promoção de ingressos de meia solidária, como fez ao longo da campanha vitoriosa na Série D do Brasileiro, competição na qual ficou com a taça.

Além do setor social, com acesso para as cadeiras, a bilheteria também será aberta para as arquibancadas será do setor Laranja (Rua Paulino Nogueira), com acesso interno ao setor azul (atrás do gol).

VEJA VALORES:

Arquibancada:

Promoção Meia Solidária: R$ 25 + 1kg alimento

Inteira: R$ 50 / Meia: R$ 25

Cadeira:

Promoção Meia Solidária: R$ 50 + 1kg alimento

Inteira: R$ 100 / Meia: R$ 50

Os ingressos tem opção de meia solidária para todos. O torcedor paga valor de meia-entrada e, com mais um quilo de alimento, que deverá ser entregue diretamente nas catracas do estádio.