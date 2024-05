CBF analisa inversão de mandos e jogos em campos neutros para gaúchos na Série A

Além de garantir o fim da Série A para 8 de dezembro e manter o rebaixamento, o conselho técnico com os times que disputam a divisão principal do Campeonato Brasileiro também levantou a possibilidade de inverter alguns mandos de campo. Em conversa com o Diário do Nordeste, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, que esteve na reunião, explicou como isso poderá acontecer.

“Existe a possibilidade, para aliviar alguma coisa para os clubes gaúchos, de troca de mando de campo. O jogo que seria em casa para o time gaúcho agora (nas rodadas mais próximas) pode passar para (ser realizado) fora, para que eles possam na volta (returno) fazer esses jogos em seus estados”, explicou Paz. A medida ainda está sendo analisada pela CBF e foi proposta pelo Grêmio, um dos clubes atingidos pelas cheias no Rio Grande do Sul.

Paz também comentou que uma outra possibilidade é de realizar partidas contra os gaúchos em campos neutros, nos dois jogos, mas essa medida é mais complicada de ser colocada em prática. “Quando eles mandarem jogos em campo neutro, existe a possibilidade de devolver esse mando neutro, mas aí é uma questão muito particular de cada jogo, (os clubes) têm seus peculiaridades de sócio torcedor, de deslocamento, até mesmo segurança, de não coincidir um jogo em cidade que proíbe dois jogos no mesmo dia. São muitos fatores, mas é uma possibilidade", disse o dirigente.

O CEO do Fortaleza afirmou que todos os times foram bastante compreensivos com a situação das equipes gaúchas na reunião e reconheceu que é difícil entender de fora o tamanho do impacto da tragédia no Rio Grande do Sul aos times do Estado.

"A reunião foi muito boa, todos os clubes estavam muito sensíveis e solidários ao problema que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Sabemos que essas medidas aliviam um pouco, mas o que eles estão passando lá não dá pra mensurar, porque é muito além da esfera esportiva. Haverá uma tentativa dos clubes de não ultrapassar a data limite do calendário, dia 8 de dezembro, vai ser feito todo o esforço para isso. E não se falou em mudança de acesso e rebaixamento, permanece tudo como tem que ser”, comentou Paz.