CBF e clubes decidem manter término da Série A em dezembro e rebaixamento

O conselho técnico com os clubes da Série A, realizado na tarde desta segunda-feira (27) definiu que a principal divisão do Campeonato Brasileiro seguirá com término programado para o dia 8 de dezembro. Para isso, a CBF vai colocar jogos atrasados em datas Fifa.

Serão quatro janelas para jogos Fifa até o fim do ano: 3 a 11 de junho, 2 a 10 de setembro, 7 a 15 de outubro e 11 a 19 de novembro. A CBF deve distribuir jogos da Série A entre essas datas e a tabela atualizada, com todas as rodadas do Brasileirão alinhadas, será divulgada em breve. Na Copa América, como previsto anteriormente, também haverá jogos.

A possibilidade de não haver rebaixamentos foi indeferida e sequer entrou em discussão. O Grêmio propôs uma inversão de mando de campo aos clubes gaúchos, de modo que partidas mais próximas das equipes do Rio Grande do Sul como mandantes sejam realizadas primeiramente como visitante e na volta como mandantes. A CBF vai analisar a situação.

O campeonato será retomado neste fim de semana, da rodada em que foi paralisado, no caso, a 7ª. Antes disso, porém, os jogos dos clubes gaúchos já haviam sido adiados. O Fortaleza, único representante cearense na Série A, vai retomar a competição contra o Athletico-PR, domingo (2), no Estádio Presidente Vargas.