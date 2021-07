Caucaia perde para o Treze e fica na lanterna do Grupo 3 da Série D

O Caucaia foi goleado pelo Treze da Paraíba por 4 a 0 e agora está ocupando a última colocação do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado no Estádio Municipal Raimundo de Oliveira (Raimundão), na Região Metropolitana de Fortaleza, às 16h deste sábado (17).

O time cearense sofreu três gols ainda no primeiro tempo do jogo. Logo aos 6 minutos, Gindré abriu o placar.

Aos 28, João Ananias ampliou a vantagem do Treze, e foi seguido por Gerônimo Lopes, aos 36.

O time da Paraíba ainda ampliou o marcador nos acréscimos do segundo tempo, com Índio.

Próximo desafio

Na próxima rodada, o Caucaia volta a enfrentar o Treze, mas na Paraíba.

O jogo está marcado para as 16h do próximo domingo (25), no estádio Amigão.