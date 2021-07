UFC Vegas: Moisés é atração principal deste sábado (17); veja card, horários e onde assistir

O brasileiro Thiago Moisés (15-4-0), 14° colocado no ranking, enfrentará o russo Islam Makhachev (19-1-0), 9° colocado, na categoria peso-leve do UFC Vegas. O evento acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos. O duelo será a atração principal do UFC Fight Night: Makachev VS. Moisés.

O evento contará com outros brasileiros no octogáno do UFC. Além de Thiago Moisés, o carioca Rodolfo Vieira (7-1-0) enfrentará o americano Dustin Stoltzfus (13-2-0) no card principal. Amanda Lemos, Anderson dos Santos, Francisco Figueiredo e Rodrigo Nascimento Ferreira serão os outros atletas do país a estarem presentes no evento.

UFC Fight Night: Makachev vs Moisés

17 de março, no UFC Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos

Card principal (23H, horário de Brasília)

Peso-leve: Islam Makachev x Thiago Moisés

Peso-galo-feminino: Marion Reneau x Miesha Tate

Peso-leve: Jeremy Stephens x Mateusz Gamrot

Peso-médio: Rodolfo Vieira x Dustin Stoltzfus

Peso-pena: Gabriel Benítez x Billy Quarantillo

Card preliminar (20H, horário de Brasília)

Peso-meio-médio: Daniel Rodriguez x Preston Parsons

Peso-palha-feminino: Amanda Lemos x Montserrat Ruiz

Peso-galo: Khalid Taha x Sergey Morozov

Peso-galo: Mile Johns x Anderson dos Santos

Peso-mosca: Francisco Figueiredo x Malcom Gordon

Peso-pesado: Alan Baudot x Rodrigo Nascimento Ferreira