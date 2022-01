Caucaia e Maracanã fecham rodada do Campeonato Cearense com vitórias e seguem na ponta

O fechamento da 3ª rodada do Campeonato Cearense de 2022 manteve Caucaia e Maracanã na briga pela liderança da 1ª fase da competição. Neste sábado (15), as equipes venceram os compromissos e alcançaram sete pontos na tabela de classificação.

Por critério de desempate, a ponta é da Raposa Metropolitana. A equipe venceu o Icasa por 2 a 0, no estádio Ronaldão, e atingiu três no saldo de gols. Os tentos foram marcados por Vanderlan e Santos.

O Maracanã registra dois gols positivos na diferença entre os marcados e os sofridos. Diante do Iguatu, no Ronaldão, o Azulão venceu por 2 a 1 com os tentos de Índio e Dindê - Romário descontou.

CLASSIFICAÇÃO DO ESTADUAL APÓS TRÊS RODADAS:

Legenda: Classificação da 1ª fase do Campeonato Cearense de 2022 Foto: reprodução / FCF

Leia mais Jogada Ferroviário bate Atlético-CE e conquista primeira vitória no Campeonato Cearense 2022

Próximos jogos

Assim, as equipes seguem invictas. O primeiro duelo entre os times está marcado para a 7ª rodada. Na agenda, no entanto, voltam a campo na próxima terça-feira (18), com o Maracanã enfrentando o Ferroviário, às 15h, no Domingão, e o Caucaia encarando o Crato, às 16h, no Ronaldão.

Pelo regulamento, os dois primeiros da tabela de classificação do Estadual avançam direto para as semis, enquanto os demais integrantes do G-4 (3º e 4º) duelam com Ceará e Fortaleza nas quartas.