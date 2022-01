Ferroviário bate Atlético-CE e conquista primeira vitória no Campeonato Cearense 2022

O Ferroviário venceu a primeira partida pelo Campeonato Cearense de 2022. No estádio Domingão, em Horizonte, o time coral superou o Atlético-CE por 3 a 1, pela 3ª rodada da 1ª fase do Estadual. Os gols corais foram marcados por Valderrama, Gabriel Silva e Edson Cariús - os mandantes descontaram com Eduardo Bahia.

Com o resultado, o Ferrão assumiu a vice-liderança, com cinco pontos - antes, tinha empatado com Iguatu (1x1) e Caucaia (1x1). Já a Águia segue com um na tabela, na 6ª posição, ainda em busca da vitória: perdeu para o Maracanã (2x1) e empatou com o Icasa (0x0).

Na próxima rodada, os comandados de Anderson Batatais enfrentam o Maracanã, na terça-feira (17), às 15h, no Domingão. O Atlético-CE encara o Iguatu no mesmo dia, às 16h, no estádio Morenão.

O jogo

O confronto iniciou truncado, mas o Tubarão da Barra conseguiu se impor com o avançar do tempo e pressionou bastante, principalmente pelos lados. O placar foi inaugurado aos 25, com o meia Valderrama recebendo na esquerda, avançando em velocidade para a área e chutando forte: 1x0.

Com o placar favorável, a equipe conseguiu administrar a posse e ainda ampliou em um golaço de Gabriel Silva. De muito longe, o atacante arriscou e acertou o ângulo, sem chance de defesa: 2x0.

Legenda: A partida entre Atlético-CE e Ferroviário foi muito movimentada no Domingão, em Horizonte Foto: divulgação / Ferroviário

Na volta do intervalo, o Atlético-CE cresceu na partida e conseguiu diminuir com Eduardo Bahia. Na sequência, o confronto ficou nervoso e teve confusão, com uma expulsão para cada lado: o meia Mauri, do Tubarão, e o zagueiro Roberth, da Águia.

Na pressão pelo empate, os donos da casa cederam espaço e tiveram um novo vermelho na reta final. O zagueiro Murylo recebeu vermelho por falta em Edson Cariús. Assim, o time coral ficou com superioridade numérica e fechou o placar com o próprio Cariús, o artilheiro, aproveitando passe do atacante Wendson aos 48 minutos do 2º tempo.

Vitória do Pacajus

Fora de casa, no estádio Mirandão, o Pacajus venceu o Crato por 1 a 0, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. Em partida muito disputada, o gol da vitória foi marcado pelo atacante Edson, aos 20 do 2º tempo, aproveitando cobrança de escanteio.

Assim, o Pacajus assume provisoriamente a liderança do certame, com 6. Já o Crato fica na 4ª posição, com quatro. Na 1ª fase do Estadual, os dois melhores colocados avançam direto para as semifinais, enquanto o restante do G-4 vai para quartas, onde enfrentará Ceará e Fortaleza, representantes cearenses na Série A do Brasileiro.