Categorias de base do Ceará conquistaram quatro títulos em 2023

Um jogador, antes de se profissionalizar, passa por um longo processo de aprendizagem e de formação dentro das famosas categorias de base de determinado clube. No caso do Ceará, fora das principais quatro linhas do cenário futebolístico, 'jovens valores', como se referiu Vagner Mancini, técnico do profissional, aos garotos da base, são revelados costumeiramente e percorrem o mundo carregando o "DNA Alvinegro", como são caracterizados os jogadores que por lá passaram.

Na temporada de 2023, o Ceará já ergueu quatro títulos, entre masculino e feminino, em três categorias diferentes, e defendeu um que havia sido conquistado em 2022. Esse números são resultados de investimentos e trabalhos incansáveis com os garotos. O sucesso da base alvinegra tem colocado o clube em pódios como 10 melhores equipes de base do Brasil e a melhor do Nordeste pelo quarto ano seguido.

COPA SEROMO SUB-16

No dia 13 de outubro, sob o comando do treinador Ramon Soares, o Ceará sagrou-se campeão da Copa dos Campeões Seromo sub-16. Em Maracanaú, os alvinegros venceram o Fortaleza pelo placar mínimo de 1 a 0 e saíram com a taça. Arthur Phillipe foi o nome do título e o responsável pela comemoração do Vovô.

CAMPEONATO CEARENSE SUB-17

No estádio Presidente Vargas, segundo principal estádio da capital alencarina, o Ceará escreveu mais uma vez o nome na história do Campeonato Cearense defendendo o título que já havia conquistado em 2022. O primeiro título da base na temporada também foi com o treinador Ramon Soares e contra o Fortaleza, no dia 3 de junho, os alvinegros venceram por 1 a 0, com gol de Gabriel Amaral, que atualmente já defende as cores do Internacional. O garoto esteve envolvido na negociação envolvendo a chegada do lateral Paulo Victor para o time principal.

CAMPEONATO CEARENSE FEMININO SUB-17

O título mais recente conquistado pela base alvinegra, foi justamente o da categoria feminina sub-17. Contra o Fortaleza, no dia 22 de outubro e comandadas pelo técnico Felipe Soares, as meninas do Vovô ergueram o título após vencer por 2 a 1 no estádio Presidente Vargas. Os gols foram marcados por Evelyn e Larigol. As alvinegras deixaram essa taça registrada na história do clube, isso porque o campeonato foi conquistado de forma inédita e invicta.

CAMPEONATO CEARENSE SUB-20

Longe de Fortaleza, o Ceará decidiu o título estadual sub-20 em Juazeiro do Norte, na Arena Romeirão e a taça foi, mais uma vez, para Porangabussu. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, os meninos decidiram o campeonato nos pênaltis. No início do mês de setembro, mais precisamente no dia 2, os meninos comandados por Alison Henry conquistaram o quinto título da categoria.

'DNA ALVINEGRO'

Considerada a melhor base do Nordeste pelo quarto ano consecutivo pelo portal dabase.com.br, o Ceará revela constantemente, jogadores no cenário nacional e internacional. Entre eles estão grandes nomes do futebol como Arthur Cabral (Benfica), Artur Victor (Palmeiras), Caio Paulista (São Paulo), Pablo (Flamengo), Raul (Bragantino), Felipe Jonatan (Santos) e também o que estão construindo sua carreira como Lucca Holanda (Internacional), Marcos Victor (Bahia) e Jefferson (Botafogo).

