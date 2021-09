Carol Santiago vence terceira prova na natação, e Brasil supera ouros de Rio-2016 na Paralimpíada

A nadadora Carol Santiago vai deixar o Japão como uma das estrelas da Paralimpíada de Tóquio. A brasileira venceu a final feminina dos 100 metros peito da classe SB12 (para atletas com baixa visão), nesta quarta-feira (1), e agora soma três ouros no evento. Com o resultado, o Brasil agora tem 15 medalhas douradas na capital japonesa, superando os 14 ouros de Rio-2016.

Carol tem cinco medalhas em Tóquio. Ela já havia sido ouro nos 100m livre S12 e nos 50m livre S13, além de bronze nos 100m costas S12 e da prata no revezamento misto 4x100m livre 49 pontos.

Assim, Carol, que já havia sido responsável pelo primeiro ouro da natação feminina do Brasil em 17 anos, tem participação direta em outra marca relevante da modalidade. O país soma 20 medalhas na natação em Tóquio (seis de ouro, cinco de prata e nove de bronze), uma a mais do que as alcançadas no Rio-2016.

Marca histórica

Na última prova, Carol Santiago venceu com o tempo 1min14s89, novo recorde paralímpico. O pódio ainda teve a russa Daria Lukianenko (1min17s55) e a ucraniana Yaryna Matlo (1min20s31). Já Lucilene da Silva foi a 5ª colocada, com 1min30s25.

A recifense, de 36 anos, representa o Grêmio Náutico União, de Porto Alegre, sendo que só recentemente entrou no movimento paralímpico. Na estreia no evento, vai deixar Tóquio como um dos grandes nomes do Brasil.

Com 15 ouros em Tóquio, o Brasil vai atrás do recorde do país, estabelecido nas Paralimpíadas de 2012, em Londres, com 21 medalhas douradas. O número pode ser alcançado até o fim da competição no Japão, no domingo (5). A delegação brasileira também faturou 12 pratas e 20 bronzes em Tóquio.