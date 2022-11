Campeonato Cearense terá Classico-Rei logo na primeira fase; veja grupos da competição

A Federação Cearense de Futebol (FCF) realizou na tarde deste sábado (5), na Arena Castelão, o evento oficial de lançamento do Campeonato Cearense 2023. Na ocasião, a federação detalhou as datas em que as partidas da competição acontecerão e o formato da disputa. Foi oportunidade também para realizar o sorteio dos grupos da primeira fase do campeonato, além do anúncio do novo mascote do futebol cearense.

GRUPOS DO CAMPEONATO CEARENSE

Após sorteio realizado neste sábado (5), os grupos do Campeonato Cearense 2023 ficaram organizados da seguinte forma: no Grupo A do torneio estão Iguatu, Caucaia, Barbalha, Atlético Cearense e Ceará. Já no Grupo B estão Maracanã, Guarani de Juazeiro, Pacajus, Ferroviário e Fortaleza. O formato de disputa será semelhante ao adotado na Copa do Nordeste, com as equipes de um grupo enfrentando os times do outro grupo.

FORMATO DO CAMPEONATO CEARENSE

O Campeonato Cearense 2023 contará com a participação de dez clubes. Ao longo da competição, serão disputadas quatro fases, além do quadrangular de rebaixamento, para os clubes que não se classificarem na primeira fase.

PRIMEIRA FASE: os dez clubes serão divididos em dois grupos de cinco. Os integrantes dos grupos foram sorteados obedecendo a ordem do Ranking Cearense de Clubes Profissionais. Cada clube jogará contra os integrantes do outro grupo (A x B) em cinco datas. O primeiro colocado do Grupo A e o primeiro colocado do Grupo B se classificam diretamente para a fase semifinal.

QUARTAS DE FINAL: as quartas de final serão disputadas entre o segundo lugar do Grupo A e o terceiro lugar do Grupo B e entre o segundo lugar do Grupo B e o terceiro lugar do Grupo A.

SEMIFINAIS: o vencedor do duelo entre o segundo lugar do Grupo A e o terceiro lugar do Grupo B enfrentará o primeiro lugar do Grupo A na semifinal. O vencedor do duelo entre o segundo lugar do Grupo B e o terceiro lugar do Grupo A enfrentará o primeiro lugar do Grupo B na semifinal.

FINAL: os vencedores das duas semifinais irão se enfrentar na grande final do Campeonato Cearense 2023.

QUADRANGULAR DE REBAIXAMENTO: o quarto lugar e o quinto lugar de cada grupo disputarão o quadrangular do rebaixamento. Serão seis rodadas, com os pontos da primeira fase zerados. Os dois primeiros colocados escapam do rebaixamento e os dois últimos serão rebaixados.

MANDOS DE CAMPO

Primeira fase: os cinco melhores colocados do Ranking Cearense terão três mandos, os demais clubes terão dois mandos.

Quartas de final e semifinais: os mandos de campo dos jogos de volta serão dos clubes com melhor campanha na fase de grupos.

Final: o mando de campo do jogo de volta será do clube com melhor campanha na fase de grupos e semifinais.

DATAS DO CAMPEONATO CEARENSE

A disputa do Campeonato Cearense 2023 começará no dia 15 de janeiro. A Federação Cearense de Futebol organizou os jogos da competição em quatro grupos de datas: 15, 25 e 29 de janeiro; 1º, 8, 12 e 26 de fevereiro; 12 e 19 de março; e 2 e 9 de abril. A tabela com o detalhamento de todas as partidas da primeira fase da competição estadual ainda será divulgada pela federação. Não haverá choque com jogos de outras competições em que os clubes cearenses possam estar, como Copa do Nordeste, Sul-Americana e Libertadores.

CURIOSIDADES

Legenda: Campeonato Cearense 2023 terá muitas novidades Foto: Lenilson Santos / Ceará

O evento de lançamento do Campeonato Cearense também foi oportunidade para o anúncio de algumas novidades relacionadas à competição. O troféu da competição irá se chamar Taça Doutor Mário Henrique, em homenagem a um personagem importante da história do futebol cearense. Já a bola do torneio será chamada Boa Vista, em alusão ao nome do bairro onde está localizada a Arena Castelão.

Em todas as partidas do Campeonato Cearense será escolhido o Craque do Jogo. O comentarista, o narrador e o repórter que estiverem trabalhando na transmissão da partida irão escolher um jogador de cada clube que disputa aquele jogo. Os torcedores poderão escolher o Craque através de votação no Instagram. O jogador escolhido receberá o Troféu Dragão do Mar, em homenagem ao líder do movimento abolicionista no Ceará.

O Campeonato Cearense 2023 também terá um mascote oficial. O nome do mascote será Manjadinho e representará o Soldadinho-do-Araripe, pássaro comum no interior do estado do Ceará. Ele vestirá roupas que também têm relação com a cultura cearense.