Ceará anuncia parceria com Carol Horta e Ana Luiza, campeãs mundiais de vôlei de praia

Atuais campeãs mundiais, a catarinense Ana Luiza e a cearense Carol Horta vão representar o Ceará no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que ocorre entre os dias 13 e 17 de setembro. A Praia de Iracema, em Fortaleza, sedia a oitava etapa da competição.

A dupla conquistou títulos expressivos, como os das etapas da Sul-americana em Santiago/Chile e em Lima/Peru. As duas também venceram as etapa de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, e a de Natal, no Rio Grande do Norte.

Ana Luiza e Carol Horta terão Reis Castro como técnico. O comandante acumula oito títulos mundiais de vôlei de praia e outros nove brasileiros, se consagrando um dos melhores técnicos do mundo e também do país.

Legenda: Ana Luiza e Carol Horta terão Reis Castro como técnico. Foto: Fernando Ferreira/Ceará SC

Ficha técnica das atletas:

Nome: Ana Luiza Mohr Casé Stahnke, nascida em Blumenau/SC

Nascimento: 05/04/1995 (28 anos)

Altura: 1,89m

Peso: 80kg

Nome: Carolina Horta Máximo, nascida na capital cearense

Nascimento: 20/08/1992 (31 anos)

Altura: 1,80m

Peso: 68kg

Programação do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia:

Local: Praia de Iracema

Praia de Iracema Início dos jogos: Quarta-feira (13), das 08h às 18h (Torneio Qualifying)

Quarta-feira (13), das 08h às 18h (Torneio Qualifying) Fase de grupos: quinta-feira (14) das 09h30 às 17h30

quinta-feira (14) das 09h30 às 17h30 Repescagem e Quartas de final: Sexta-feira (15)

Sexta-feira (15) Semifinal e final: Sábado (16), das 09h às 11h30

Os jogos serão transmitidos pelo Canal Vôlei Brasil em todas as quadras. Enquanto, a quadra central será disponibilizada apenas para assinantes. As semifinais e finais do TOP 12 serão transmitidas pelo SPORTV 2.