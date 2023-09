Série B tem menor diferença de pontos da história do 1º ao 10º e acirra disputa pelo acesso

Se a Série B de 2023 prometia ser uma das mais equilibradas de todos os tempos por não ter nenhum favorito destacado, após 27 rodadas, o cenário se confirma. Nunca na história da Série B na Era dos Pontos Corridos (iniciada em 2006), os postulantes ao acesso estiveram tão próximos uns dos outros até a 27ª rodada da competição. Apenas 8 pontos separam os 10 primeiros clubes na classificação: desde o líder Vitória, com 49, até o 10º colocado, o Ceará, com 41.

Entre o líder e o Vovô, estão outros 8 times, todos muito próximos na pontuação: Sport (47), Guarani (47), Novorizontino (45), Vila Nova (45), Criciúma (45), Juventude (44), Atlético-GO (44) e CRB (42).

Legenda: A 27ª rodada será finalizada na noite desta segunda-feira, com o jogo Avaí e Novorizontino, que pode mudar o cenário do G4 Foto: Reprodução / CBF

Na prática, a atual edição da Série B mostra mais times lutando pelo acesso, com mais confrontos diretos e troca de pontos. A menor diferença da história é a atual, com apenas a 1º edição, em 2006, se aproximando: na ocasião, o Sport era o líder com 46, e o Santos André era o 10º com 37.

Para efeito de comparação, no ano passado, a diferença do líder Cruzeiro para o 10º colocado, a Ponte Preta, era de 22 pontos: 58 a 36.

A maior diferença entre o líder e o 10º colocado já registada até a 27ª rodada foi 24 pontos em 2008. O Corinthians era o líder com 61 pontos, e o Ceará era o 10º com 37.

Em 17 edições da Série B (2006-2022), a média histórica da diferença entre o 1º e o 10º colocados é de 16 pontos. Portanto, o ano de 2023 é fora da curva, com o Ceará sendo o 10º colocado com a pontuação mais alta em 17 edições após a 27ª rodada.



Curiosidades:

Líder com maior pontuação após 27ª rodada: Corinthians, com 61 pontos, em 2008.

4º colocado que mais pontuou até a 27ª rodada: Bahia, com 48 pontos, em 2010.

10º colocado que mais pontuou até a 27ª rodada: Ceará, com 41 pontos, em 2023.

Maior diferença entre o líder e o 10º colocado até a 27ª rodada: 24 pontos em 2008.

Diferença de Pontos 1º ao 10º (2006-2022)

2023 (8 pontos de diferença)

1º Vitória 49

10ª Ceará 41

2022 (22 pontos)

1º Cruzeiro 58

10º Ponte Preta 36

2021 (17 pontos)

1º Coritiba 54

10º Sampaio Corrêa 37

2020 (17 pontos)

1º Chapecoense 54

10º Avaí 37

2019 (17 pontos)

1º Bragantino 54

10º Cuiabá 37

2018 (11 pontos)

1º Fortaleza 47

10º Ponte Preta 36

2017 (20 pontos)

1º Internacional 57

10º Boa Esporte 37

2016 (12 pontos)

1º Vasco 51

10º Náutico 39

2015 (14 pontos)

1º Botafogo/RJ 52

10º Luverdense 38

2014 (14 pontos)

1º Ponte Preta 50

10º Atlético/GO 36

2013 (19 pontos)

1º Palmeiras 59

10º Figueirense 40

2012 (17 pontos)

1º Vitória 57

10º América/RN 40

2011 (17 pontos)

1º Portuguesa 54

10º ASA 37

2010 (15 pontos)

1º Coritiba 53

10º Americana 38

2009 (19 pontos)

1º Vasco 55

10º Bragantino 36

2008 (24 pontos)

1º Corinthians 61

10º Ceará 37

2007 (14 pontos)

1º Coritiba 52

10º Santa Cruz 38

2006 (9 pontos)

1º Sport 46

10º Santo André 37