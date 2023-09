Com o fim da 27ª rodada, distância do Ceará para o G4 da Série B se mantém em 4 pontos

A 27ª rodada da Série B foi encerrada nesta segunda-feira (11), com a derrota do Novorizontino/SP para o Avaí por 1 a 0, na Ressacada em Florianópolis. Com o resultado, o time paulista se manteve com 45 pontos na 4ª colocação. O resultado interessava diretamente ao Ceará (10º com 41 pontos), para saber sua real distância para o G4 da Série B, que se manteve em 4 pontos.

Quando o técnico Vagner Mancini assumiu o Vovô após a 25ª rodada, o clube estava 8 pontos do G4 e com 2 vitórias seguidas, a distância já caiu pela metade.

Confronto direto

Na próxima rodada, a 28ª, o Vovô terá a chance de reduzir ainda mais a diferença para o G4, já que enfrenta o próprio Novorizontino, na segunda-feira (18), às 21 horas no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Equilíbrio

A atual edição da Série B é a mais equilibrada na Era dos Pontos Corridos, com o 1º e o 10º colocados separados por apenas 8 pontos, acirrando a luta pelas 4 vagas na Série A de 2024. Restam apenas 11 rodadas para o fim da competição.