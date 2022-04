Calendário afeta intensidade do Fortaleza, diz Juninho Capixaba: "é natural baixar um pouco o nível"

Com quatro derrotas seguidas, o Fortaleza passa pela pior sequência desde a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda. Além dos resultados, um tema tem sido bastante debatido entre os torcedores: a intensidade. Esta sempre foi uma marca do Tricolor desde a chegada do técnico argentino. Segundo o ala-esquerdo Juninho Capixaba, o calendário de jogos tem afetado diretamente a condição física da equipe.

"É um calendário difícil. É natural baixar um pouco do nível, mas fizemos grandes jogos, inclusive na casa do adversário. Acredito que o Vojvoda tem excelente jogadores, temos um grande elenco para colocar o melhor a cada partida, mesmo jogando a casa 2 ou 3 dias de diferença. Isso pesa um pouco, mas temos que dar o melhor para superar isso", disse ele, em entrevista coletiva.

Mas não há tempo para lamentação. Nesta quarta-feira (20), o Tricolor já volta a campo para enfrentar o Vitória-BA, pela Copa do Brasil, na Arena Castelão. Na sequência, duas partidas seguidas contra o Caucaia, pelas finais do Campeonato Cearense. Jogos que podem ser a oportunidade para "virar a chave".

"Para o jogador é assim, calendário muito complicado, teremos duas finais no fim de semana, mas antes disso tem o Vitória pela Copa do Brasil. Já mudamos a chave novamente. São oportunidades para mudar essa sequência", afirmou.

O camisa 29 falou também sobre a concorrência de posição com Lucas Crispim, um dos destaques do time em 2021.

"Crispim é um cara de muita qualidade, que fez um ano passado absurdo, então é uma disputa sadia em que a gente tem que priorizar o Fortaleza e me sinto muito feliz em poder estar tendo essa sequência", finalizou.