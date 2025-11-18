Brítez é diagnosticado com pneumonia e desfalca o Fortaleza contra o Bahia

Para enfrentar o Bahia, o treinador argentino Martín Palermo tem um problema e uma solução em posições diferentes do Fortaleza. Na próxima quinta-feira (20), às 18h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada, a comissão não contará com o zagueiro Brítez, mas terá o retorno do lateral-esquerdo Bruno Pacheco.

O argentino de 33 anos ficou fora no empate com o Atlético-MG, por suspensão, retomou os treinos, mas apresentou um quadro gripal nos últimos dias. A situação então evoluiu para uma pneumonia, e o atleta será uma ausência no clássico nordestino. Conforme apurou o Diário do Nordeste, o zagueiro foi até internado e não treinou com o grupo. Assim, Lucas Gazal participou das atividades como titular na zaga.

Legenda: Brítez está fora do jogo com o Bahia, enquanto Bruno Pacheco fica à disposição Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Vale ressaltar que o chileno Kuscevic, outra opção no setor, ainda não retornou dos amistosos da Data Fifa. Deste modo, pode ser mais uma baixa no jogo.

Em contrapartida, Bruno Pacheco está de volta. O atleta estava relacionado como titular contra o Atlético-MG e antes de iniciar o duelo, foi substituído pelo Diogo Barbosa. Na ocasião, sentiu dores no tornozelo esquerdo e foi poupado. Passou por avaliações durante a semana e tem a expectativa de que seja o titular da lateral-esquerda contra o Bahia.

Na tabela de classificação, o Fortaleza está na vice-lanterna da Série A, com 31 pontos. o Bahia aparece em 5º, com 53.