Briga entre torcedores de Atlético-MG e Cruzeiro deixa dois baleados em Belo Horizonte

Horas antes da partida Atlético-MG contra Cruzeiro, uma briga entre torcidas acabou com duas pessoas baleadas, no bairro Boa Vista, em Belo Horizonte (MG). As informações são do portal Globo Esporte, divulgadas na manhã de domingo (6).

O jogo entre os times será às 18h, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Mineiro.Em vídeo do confronto postado nas redes sociais, muita fumaça e barulhos de tiros e fogos são observados

Assista:

Torcedores do Atlético e Cruzeiro, se enfrentando antes mesmo do clássico, cenas lamentáveis! 😳😡🥲 pic.twitter.com/DUfny1ntOc — Landinho🇺🇦 😎🤟🐓🚴 (@Landinhoo86) March 6, 2022

Um dos homens que está no vídeo feito por moradores do local, segura um pedaço de madeira nas mãos. É possível ver também uma cadeira sendo arremessada.

De acordo com testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, pelo menos, dois homens foram baleados e levados para Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Leste, no bairro Vera Cruz.