Briga generalizada entre torcedores de Querétaro e Atlas deixa pelo menos 15 mortos

Em ato de selvageria entre torcedores de Querétaro e Atlas, neste sábado (6), no estádio La Corregidora de Querétaro, durante partida pelo Campeonato Mexicano, pelo menos 15 pessoas foram mortas e dezenas feridas.

As imagens são chocantes e mostram pessoas agredindo outras com cadeiras, barras de ferro e madeira, espancamentos e muitos feridos, ensaguentados jogados no gramado, fosso e arquibancadas do estádio.

As informações sobre as mortes são extaoficiais e divulgadas pela imprensa mexicana. O governo local confirmou oficialmente apenas 22 feridos, todavia.

Como começou o confronto

A partida acontecia com normalidade, com o Atlas vencendo por 1 a 0, até que aos 17 minutos do segundo tempo, uma briga que começou na arquibancada tomou proporções gigantescas, com todo o estádio sendo envolvido.

O árbitro encerrou a partida e quem conseguiu abandonou o gramado.

"Inadmissível e lamentável a violência. Serão castigados exemplarmente os responsáveis pela ausência de segurança no estádio. A segurança dos jogadores e torcedores é nossa prioridade", disse o presidente da Liga MX.

Os dois clubes correram rapidamente para repudiar os atos dos torcedores.

"O Atlas lamenta e reprova os acontecimentos. O futebol deve ser um aliado para promover valores e diversão para a família. Solicitamos às autoridades investigar a fundo e chegar às últimas consequências. Que se aplique toda a força da lei".

"Como instituição, condenamos a violência", disse o Querétaro em comunicado.

