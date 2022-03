Seguranças do Querétaro teriam aberto portão para torcida organizada em briga generalizada no México

Pelo menos 22 pessoas ficaram feridas em uma briga generalizada entre torcedores durante a partida entre Querétaro e Atlas no último sábado (5). A imprensa mexicana chegou a anunciar que 15 pessoas morreram, mas o Governo Mexicano não confirma a informação. O jogo era válido pela 9ª rodada do torneio Clausura-2022 do futebol mexicano na cidade de Querétaro.

De acordo com a imprensa mexicana, seguranças do Querétaro teriam aberto um dos portões do estádio La Corregidora para organizadas do time da casa, permitindo que estas pudessem entrar no setor destinado aos torcedores visitantes do Atlas para brigar.

A pancadaria nas arquibancadas entre as duas torcidas começou aos 18 minutos do segundo tempo, quando o Atlas vencia o Querétaro por 1-0.

"Após os acontecimentos registrados na tarde deste sábado (...) não há relatos de pessoas mortas, 22 pessoas feridas (...), duas delas em estado grave", anunciou a Proteção Civil do estado de Querétaro horas depois da suspensão da partida no estádio 'La Corregidora" segundo a agência de notícias AFP.

Veja cenas da briga generalizada

Detienen partido de Gallos contra Atlas tras invasión de aficionados en la cancha de Querétaro

La misma gente de seguridad les abrió la puerta.

ESTO FUE PLANEADO.

Un par de aficionados tirados en el estadio de La Corregidora después de la bronca entre porras de Querétaro y Atlas.

Tristes imágenes.

Violência no campo

Sem condições de impedir a briga, os poucos funcionários de segurança no estádio liberaram o acesso ao gramado para que as pessoas conseguissem alguma proteção.

Com a invasão, o jogo foi suspenso e os jogadores correram para os vestiários. O gramado começou a ficar lotado: algumas pessoas, incluindo famílias com crianças, buscavam um local seguro, enquanto outros torcedores levaram a violência para o campo.

A Liga MX (primeira divisão mexicana) anunciou a suspensão da partida e dos jogos que estavam programados para este domingo (6). Também prometeu punição severa para aos responsáveis pela falta de segurança no estádio.