Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Brasil x Tunísia em amistoso: veja onde assistir, horário e escalação da Seleção Brasileira

Veja as informações sobre o confronto preparatório para a Copa do Mundo de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Rodrygo, jogador da Seleção Brasileira
Foto: @rafaelribeirorio / CBF

Brasil e Tunísia se enfrentam nesta terça-feira (18) em amistoso, em partida preparatória para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será às 16h30 (horário de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille (FRA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

A Seleção Brasileira vem de vitória por 2 a 0 sobre Senegal. Os gols da vitória no amistoso foram marcados por Estêvão e Casemiro. Agora, contra a Tunísia, o Brasil fará a sua última partida antes da disputa da Copa do Mundo de 2026.

ONDE ASSISTIR

  • Globo
  • Sportv
  • GE TV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Estêvão, Vini Jr. e Vitor Roque.

Tunísia: Dahmen; Valery, Talbi, Bronn e Abdi; Skhiri; Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad; Mastouri.

BRASIL X TUNÍSIA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026
  • Local: Decathlon Stadium, em Lille (FRA)
  • Data: 18/11/2025 (terça-feira)
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Foto de Rodrygo, jogador da Seleção Brasileira

Jogada

Brasil x Tunísia em amistoso: veja onde assistir, horário e escalação da Seleção Brasileira

Veja as informações sobre o confronto preparatório para a Copa do Mundo de 2026

Daniel Farias Há 11 minutos
Foto de Goga Bitadze, jogador do Orlando Magic, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (18)

Confira os jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 22 minutos
Foto de Vini Jr., jogador da Seleção Brasileira

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (18)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 18 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 26 minutos
Foto de Ceará vence Caucaia e avança na liderança no Grupo B da Fares Lopes

Jogada

Ceará vence Caucaia e avança na liderança no Grupo B da Fares Lopes

Alvinegro, que disputa o torneio com elenco sub-20, passou em 1° lugar pelo critério dos gols marcados

Ian Laurindo* 17 de Novembro de 2025
Ceará lança novo uniforme referente ao Dia da Consciência Negra

Jogada

Ceará lança novo uniforme referente ao Dia da Consciência Negra; veja imagens

Novo uniforme especial do Ceará tem cor predominantemente roxa

Daniel Farias 17 de Novembro de 2025
Bruno Pacheco, lateral-esquerdo do Fortaleza

Jogada

Bruno Pacheco é dúvida na lateral-esquerda contra o Bahia; veja possíveis formações

Atleta sentiu dores no tornozelo esquerdo contra o Atlético-MG antes de iniciar a partida

Fernanda Alves 17 de Novembro de 2025