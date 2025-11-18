Brasil x Tunísia em amistoso: veja onde assistir, horário e escalação da Seleção Brasileira
Veja as informações sobre o confronto preparatório para a Copa do Mundo de 2026
Brasil e Tunísia se enfrentam nesta terça-feira (18) em amistoso, em partida preparatória para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será às 16h30 (horário de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille (FRA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
A Seleção Brasileira vem de vitória por 2 a 0 sobre Senegal. Os gols da vitória no amistoso foram marcados por Estêvão e Casemiro. Agora, contra a Tunísia, o Brasil fará a sua última partida antes da disputa da Copa do Mundo de 2026.
ONDE ASSISTIR
- Globo
- Sportv
- GE TV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brasil: Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Estêvão, Vini Jr. e Vitor Roque.
Tunísia: Dahmen; Valery, Talbi, Bronn e Abdi; Skhiri; Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad; Mastouri.
BRASIL X TUNÍSIA | FICHA TÉCNICA
- Competição: amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026
- Local: Decathlon Stadium, em Lille (FRA)
- Data: 18/11/2025 (terça-feira)
- Horário: 16h30 (de Brasília)
