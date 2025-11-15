Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Brasil x Senegal em amistoso: veja onde assistir, horário e escalação da Seleção

Veja as informações sobre o confronto válido por partida amistosa

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:24)
Jogada
Legenda: Vinícius Jr. disputou a Copa do Mundo de 2022
Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Brasil e Senegal se enfrentam neste sábado (15) em amistoso, em partida preparatória para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O jogo será às 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Globo
  • GE TV
  • Sportv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Ederson, Militão, Marquinhos, Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vini Jr., Matheus Cunha e Estêvão.

Senegal: Édouard Mendy; Antoine Mendy, Niakhate, Koulibaly e Diouf; Idrissa Gueye, Pape Gueye e Ndiaye; Mané, Nicolas Jackson e Sarr.

BRASIL X SENEGAL | FICHA TÉCNICA

  • Competição: amistoso
  • Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
  • Data: 15/11/2025 (sábado)
  • Horário: 13h (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Foto de Neymar, atacante do Santos

Jogada

Jogos da Série A neste sábado (15) interessam ao Fortaleza; veja cenários

O Santos, rival do Leão no Z-4, enfrenta o Palmeiras em clássico paulista

Daniel Farias Há 29 minutos
Atletas da Espanha reunidos em comemoração

Jogada

Geórgia x Espanha nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quinta rodada

Daniel Farias Há 35 minutos
Cavaliers

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (15)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Imagem do elenco da seleção da Espanha

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (15)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 15 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Vinícius Jr.

Jogada

Brasil x Senegal em amistoso: veja onde assistir, horário e escalação da Seleção

Veja as informações sobre o confronto válido por partida amistosa

Daniel Farias Há 1 hora
Cearense de Beach Soccer

Jogada

Campeonato Cearense de Beach Soccer 2025 começa neste sábado

A competição é promovida pela Federação Cearense de Beach Soccer (FCBS)

Redação 14 de Novembro de 2025