Brasil x Senegal em amistoso: veja onde assistir, horário e escalação da Seleção
Veja as informações sobre o confronto válido por partida amistosa
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:24)
Brasil e Senegal se enfrentam neste sábado (15) em amistoso, em partida preparatória para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O jogo será às 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Globo
- GE TV
- Sportv
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brasil: Ederson, Militão, Marquinhos, Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vini Jr., Matheus Cunha e Estêvão.
Senegal: Édouard Mendy; Antoine Mendy, Niakhate, Koulibaly e Diouf; Idrissa Gueye, Pape Gueye e Ndiaye; Mané, Nicolas Jackson e Sarr.
BRASIL X SENEGAL | FICHA TÉCNICA
- Competição: amistoso
- Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
- Data: 15/11/2025 (sábado)
- Horário: 13h (de Brasília)
