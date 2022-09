Brasil x Tunísia ao vivo: acompanhe em tempo real

O Brasil entra em campo nesta terça-feira (27), às 15h30 (horário de Brasília), contra a Tunísia, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar. O duelo acontece no Parque dos Príncipes, em Paris (FRA), com transmissão exclusiva da TV Globo (TV Verdes Mares) e do SporTV e com Tempo Real do Diário do Nordeste.

Brasil x Tunísia | acompanhe em tempo real

A partida marca o encerramento da preparação brasileira para o Mundial do Catar. Diante dos tunisianos, o técnico Tite realizará mudanças na equipe que venceu Gana por 3 a 0.

Susto nos treinamentos

Assim como Neymar assustou a comissão técnica de Tite nas vésperas do duelo contra Gana, o meio-campista Paquetá gerou preocupação a cúpula, com dores, necessitando de atendimento médico. No entanto, o atleta não preocupa para a partida e deve iniciar o confronto como titular, atuando mais avançado.

Oportunidade para outros jogadores

Diante da Tunísia, a comissão técnica brasileira fará o último teste com jogadores convocados para a Data FIFA de outubro. Nomes como Danilo, Fred e Pedro devem receber oportunidades no confronto.

Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá e Raphinha; Neymar e Richarlison. Técnico: Tite.

Tunísia: Ben Said; Mathlouthi, Bilel Ifa, Talbi e Maâloul; Skhiri, Ferjani Sassi, Laïdouni; Khaoui, Khenissi e Khazri. Técnico: Jalel Kadri.

Brasil x Tunísia | Ficha Técnica

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

Data: 27/09/2022 (terça-feira)

Horário: 15h30 (de Brasília)

