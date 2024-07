Brasil x Polônia no vôlei masculino das Olimpíadas: confira horário, onde assistir e palpites

A Seleção Brasileira masculina de vôlei enfrenta nesta quarta-feira (31) a Polônia no segundo jogo do Grupo B dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. As equipes entram em quadra às 4h (horário de Brasília), na Arena 1 Paris Sul.

Na sua estreia, o Brasil foi derrotado pela Itália por 3 a 1, anotando seu primeiro revés em uma estreia de Jogos Olímpicos desde a edição de Atlanta-1996. Já os poloneses bateram o Egito por 3 a 0 .

Nesta edição das Olimpíadas, as equipes de vôlei masculino são divididas em três grupos, com quatro seleções em cada. Os dois melhores colocados avançam para as quartas de final, além dos dois melhores terceiros colocados no geral.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através do SporTV, TV Globo, Globo Play e CazéTV.

PALPITE

inter@