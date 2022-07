Brasil x Peru pela Copa América feminina: confira horário, onde assistir, palpites e escalações

Já classificado para a semifinal da Copa América feminina, o Brasil encara o Peru nesta quinta-feira (21), em jogo válido pela 5ª e última rodada da fase de grupos. O duelo será no Estádio Pascual Guerrero, na Colômbia, às 21h (de Brasília).

Invicta na competição, a equipe comandada por Pia Sundhage é líder do Grupo B. O time venceu bem a Argentina e a Venezuela por 4 a 0. Também fez bom resultado diante do Uruguai (3 a 0). Ao todo, o Brasil soma 9 pontos em três jogos. Em entrevista coletiva, a técnica falou sobre as alterações que pretende fazer na equipe para este duelo.

“Espero bastante intensidade, porque algumas das jogadoras não vêm jogando, vêm treinando e nos preparamos bem para essa partida. É uma mudança animadora, porque faremos duas coisas, talvez jogando em dois sistemas diferentes. Se você está no banco há muitos minutos, agora é sua vez de brilhar no time e com o time. Espero velocidade de jogo, muitas emoções, muitas chances de gol e retomada de bola quando perdermos a posse.”, disse.

A equipe peruana está em último do grupo e não tem mais chance de avançar na competição. O time sequer venceu no torneio e, assim, está zerado na pontuação.

ONDE ASSISTIR

SBT e SporTV

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Brasil: Lorena; Fê Palermo, Rafaelle, Tainara; Tamires, Angelina, Ary Borges, Adriana; Kerolin, Bia Zaneratto e Gio. Técnica: Pia Sundhage.

Peru: Sánchez; Venegas, Berenguel, Llamoca e Flores; Cagnina e Arévalo; Muñoz, Canales e Martínez; Núñez.

ARBITRAGEM

Árbitra: Susana Corella (ECU)

Assistentes: Monica Amboya (ECU) e Viviana Segura (ECU)

FICHA TÉCNICA

Brasil x Peru

Data e hora: 21/07, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Pascual Guerrero, Cali (COL)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil