Venezuela x Brasil pela Copa América Feminina: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

O Brasil encara a Venezuela em mais um jogo da Copa América Feminina de Futebol. O confronto desta segunda-feira (18) será às 18h (de Brasília) no Estádio Centenário, em Armênia, na Colômbia. O duelo é válido pela quarta rodada do Grupo B.

A seleção brasileira lidera o grupo com seis pontos em dois jogos, um a menos que os demais países. O time comandado por Pia Sundhage tem aproveitamento de 100%, com duas vitórias. O Brasil venceu a Argentina e o Uruguai. A camisa verde e amarela é a maior vencedora da história do torneio e defende o título. Caso vença a Venezuela, a seleção garante vaga antecipada na semifinal.

Colada na segunda posição, a Venezuela vai em busca de manter o mesmo aproveitamento. A equipe também soma 6 pontos em dois confrontos. O time fica atrás apenas em saldo de gols. As venezuelanas derrotaram peruanas e também o time Celeste.

ONDE ASSISTIR

SporTV e SBT

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Brasil: Lorena; Fe Palermo, Antônia, Rafinha e Tamires; Ari, Angelina, Kerolin e Adriana; Debinha e Bia. Técnica: Pia Sundhage.

Venezuela: Cáceres; Gutiérrez, Gimenez, Peraza e Romero; León e García; Ochoa, Castellanos e Garrido; Altuve. Técnica Pamela Conti.

FICHA TÉCNICA:

Venezuela x Brasil

Data e hora: 18/07, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário de Armênia, em Armênia (COL)

