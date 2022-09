Brasil x Gana: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Seleção Brasileira iniciou os últimos testes antes da Copa do Mundo do Catar. A equipe entra em campo nesta sexta-feira (23) para enfrentar Gana, às 15h30, no Estádio Océane, em Le Havre, na França. A partida tem transmissão ao vivo da Rede Globo (TV Verdes Mares) e SporTV, com tempo real do Diário do Nordeste.

O técnico Tite convocou 26 jogadores e ensaiou uma formação ofensiva, com Neymar na armação. Na lateral-direita, o zagueiro Éder Militão será testado no 4-3-3, em um trio com Richarlison, Vini Júnior e Raphinha.

Preparação final

Além dos ganeses, o Brasil encara a Tunísia na próxima terça-feira (27), às 15h30, no Parque dos Príncipes, em Paris. Há expectativa também sobre a utilização do atacante Pedro, do Flamengo, que vive grande fase.

Na Copa do Mundo de 2022, o Brasil está no Grupo G, com Camarões, Suíça e Sérvia. O Mundial começa dia 20 de novembro, com encerramento em 18 de dezembro.

Palpites para o jogo

Onde assistir ao jogo da seleção hoje

Prováveis escalações

Brasil | Alisson; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Vini Júnior e Richarlison. Técnico: Tite.

| Alisson; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Vini Júnior e Richarlison. Técnico: Tite. Gana | Wollacott; Amartey, Djiku e Salisu; Lamptey, Partey, Iddrisu Baba, Andre Ayew e Mensah; Jordan Ayew e Iñaki Williams. Técnico: Otto Addo.

Brasil x Gana | Ficha Técnica

Competição : Amistoso para Copa do Mundo de 2022.

: Amistoso para Copa do Mundo de 2022. Local : Estádio Océane, em Le Havre, na França.

: Estádio Océane, em Le Havre, na França. Data : 23/09/2022 (sexta-feira).

: 23/09/2022 (sexta-feira). Horário : 15h45 (de Brasília).

: 15h45 (de Brasília). Transmissão: Rede Globo (TV Verdes Mares), SporTV e tempo real do Diário do Nordeste.