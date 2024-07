Brasil x Espanha no futebol feminino das Olimpíadas: confira horário, onde assistir e palpites

A Seleção Brasileira feminina de futebol entra em campo nesta quarta-feira (31) às 12 horas (de Brasília), contra a Espanha pela terceira rodada do Grupo C dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O local da partida será o Stade de Bordeaux, na França.

O Brasil iniciou a competição com vitória sobre a Nigéria por 1 a 0, mas na segunda rodada sofreu um revés de virada nos acréscimos para o Japão pelo placar de 2 a 1 e agora busca recuperação no torneio.

As espanholas chegam para o jogo contra a amarelinha com classificação já garantida para as quartas de final, pois venceram seus dois primeiros jogos do grupo.

Além dos dois primeiros lugares de cada grupo, também se classificam os dois melhores terceiros gerais, fazendo com que as brasileiras tenham uma boa chance de passar para o mata-mata. No momento, o time comandado por Arthur Elias é o terceiro colocado do Grupo C, com a mesma pontuação do Japão, ficando atrás no saldo de gols.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através do SporTV, TV Globo e CazéTV.

PALPITE

inter@