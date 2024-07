Reeleito, Mauro Carmélio fica na presidência da FCF até 2029

Com maioria absoluta de votos (76 dos 77 possíveis), Mauro Carmélio foi reeleito como presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF) para mais quatro anos. Com isso, o dirigente ficará no cargo até o fim de 2029, completando 20 anos à frente da “Casa do Futebol Cearense”.

O pleito ocorreu nesta terça-feira (30), na sede da FCF, um ano antes do previsto. O atual mandato de Carmélio vai até dezembro de 2025, mas com o aval dos clubes e ligas filiados e por previsibilidade comercial (possibilidade de fechar contratos com parceiros por longo período), a gestão optou por antecipar a eleição.

Mauro Carmélio segue com os mesmos vice-presidentes: Eudes Bringel e Mauro Carmélio Neto, filho do presidente e diretor da Liga do Nordeste. A chapa foi a única inscrita para concorrer ao pleito.

“É uma emoção muito grande, mais quatro anos de missão e administração do futebol cearense. O meu discurso é de alegria e renovação e que possamos mais quatro anos estar apoiando vocês. Representar vocês, é uma missão. A casa é de vocês! Gostaria de aproveitar o momento e agradecer a minha família pelo espaço que dão ao futebol. A gente perde tanto tempo dentro do futebol e esquece um pouco da família, mas eles sabem do amor que eu tenho por tudo isso”, disse o presidente da FCF.

Reconhecimento externo

O presidente da Federação Alagoana de Futebol (FAF), Felipe Feijó, emitiu nota oficial parabenizando Mauro Carmélio pela reeleição. O dirigente ressaltou que o trabalho do atual presidente da FCF nos últimos anos contribuiu bastante para a evolução do futebol cearense no cenário nacional.

“Sob sua liderança, a federação se tornou um verdadeiro expoente no futebol brasileiro, destacando-se como um pilar fundamental na transformação do futebol nordestino. Estou confiante de que este novo mandato será repleto de realizações e que, juntos, continuaremos a trilhar um caminho de excelência e inovação”, escreveu Feijó.

Confira a nota completa da FAF:

Quero aproveitar este momento para parabenizá-lo pela sua reeleição à frente da Federação Cearense de Futebol! Fico muito feliz em ver que você continuará liderando a FCF por mais um quadriênio.

Seu trabalho incansável ao longo dos anos tem sido fundamental para o sucesso da FCF e para a valorização do futebol cearense. Sob sua liderança, a federação se tornou um verdadeiro expoente no futebol brasileiro, destacando-se como um pilar fundamental na transformação do futebol nordestino.

Estou confiante de que este novo mandato será repleto de realizações e que, juntos, continuaremos a trilhar um caminho de excelência e inovação.

Vamos permanecer unidos, sempre buscando o melhor para o futebol brasileiro e para os apaixonados torcedores que nos apoiam. Um grande abraço,