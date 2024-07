Real Madrid x Milan: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Madrid e Milan entram em campo nesta quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Soldier Field, em Chicago, Estados Unidos, para disputar um amistoso pré-temporada no país norte-americano.

A partida, entre os dois clubes com mais conquistas de Champions League da história, marca a estreia do atacante brasileiro Endrick, com a camisa madrilenha. O confronto faz parte de uma série de amistosos de pré-temporada que os dois clubes estão fazendo no mais americano.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TNT Sports e Max.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid

Titulares: Courtois; Vázquez, Vallejo, Rüdiger e Fran Garcia; Mario Martín, Modric e Ceballos; Brahim Díaz, Arda Güler e Endrick.

Courtois; Vázquez, Vallejo, Rüdiger e Fran Garcia; Mario Martín, Modric e Ceballos; Brahim Díaz, Arda Güler e Endrick. Técnico: Carlo Ancelotti.

Milan

Titulares: Torriani; Calabria, Tomori, Gabbia e Terracciano; Pobega e Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek e Saelemaekers; Colombo.

Torriani; Calabria, Tomori, Gabbia e Terracciano; Pobega e Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek e Saelemaekers; Colombo. Técnico: Paulo Fonseca.

Real Madrid x Milan | FICHA TÉCNICA

Competição: Amistoso de pré-temporada

Local: Soldier Field, em Chicago, Estados Unidos

Data e Horário: quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília)