Boxe na Olimpíada de 2024: Luiz Bolinha perde para norte-americano e é eliminado

O boxeador brasileiro Luiz Bolinha se despediu dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, nesta quarta-feira (31) após a estreia. Na 1ª luta, o lutador paulista de 23 anos perdeu para o norte-americano Jahmal Harvey, o atual campeão do Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, por 2 rounds a 1, pelo peso pena (até 53kg).

Vale ressaltar que Bolinha é neto de Servílio de Oliveira, uma lenda do boxe do Brasil. Nos Jogos do México de 1968, o pugilista conquistou o bronze na categoria peso mosca, de até 51kg.

O embate marcou também a estreia de Luiz em uma Olimpíada. A conquista ocorreu ao chegar na semifinal do Pré-Olímpico, em Busto Arsizio, na Itália, vencendo o inglês Owain Harris-Allain.