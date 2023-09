Brasil x Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo: veja onde assistir, palpites e escalações

O Brasil começa a caminhada rumo a Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (8), no Estádio do Mangueirão, em Belém. A equipe comandada por Fernando Diniz vai enfrentar a Bolívia no primeiro jogo das Eliminatórias Sul-Americanas da competição. Este será o primeiro compromisso oficial após o Mundial do Catar, em 2022.

O jogo, que terá início às 21h45 (de Brasília), também marca a estreia de Diniz no comando da amarelinha. Ele assumiu a equipe de forma interina. O intuito da CBF é que o italiano Carlo Ancelotti, hoje técnico do Real Madrid, assuma a equipe para o Mundial de 2026.

Há expectativa de que Neymar esteja em campo pelo Brasil. O jogador, que recentemente se transferiu para o Al-Hilal, treinou entre os titulares após se recuperar de uma lesão na coxa. A amarelinha, que depois da saída de Tite foi comandada por Ramon Menezes, foi derrotada por Marrocos, venceu Guiné e depois perdeu para Senegal.

A equipe comandada por Diniz chega com desfalques importantes como Vinícius Júnior e o goleiro Bento. Os dois apresentaram lesão muscular. Raphinha e Lucas Perri foram chamados para as vagas.

Do outro lado, a Bolívia convocou 48 jogadoras para os confrontos das Eliminatórias. A equipe começou a treinar somente na terça-feira. O técnico Gustavo Costa vai em busca de vaga para a seleção, que não disputa uma Copa do Mundo desde 1994. Depois de encarar o Brasil, o grupo vai enfrentar a atual campeã Argentina.

PALPITE

ONDE ASSISTIR

TV Globo, Sportv e Globoplay



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Caio Henrique; Casemiro, Bruno Guimarães e Joelinton; Rodrygo, Richarlison e Neymar (Gabriel Jesus). Técnico: Fernando Diniz

BOLÍVIA: Viscarra; Quinteros, Jusino e Suárez Justiniano; Medina, Ursino, Fernández, Villamil e Chávez; Arrascaita e Marcelo Moreno. Técnico: Gustavo Costas

FICHA TÉCNICA

Brasil x Bolívia

Data e hora: 8/09, às 21h45 (de Brasília)

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém (PA).