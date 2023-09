Neymar supera Pelé como maior artilheiro da Seleção Brasileira

O atacante Neymar superou Pelé nesta sexta-feira (8) como maior artilheiro da história da seleção brasileira masculina ao marcar dois gols na vitória por 5 a 1 sobre a Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Com os gols, um disparo de pé direito após uma jogada coletiva aos 61 minutos de jogo e outro já no fim do jogo, o astro de 31 anos chegou aos 79 gols em 125 jogos, contra os 77 gols marcados pelo 'Rei' em 92 jogos disputados entre 1957 e 1971.

A atacante Marta (122 gols em 189 partidas), de 37 anos, é a artilheira das duas seleções