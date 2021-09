Brasil vence República Tcheca e se isola na liderança do Grupo D da Copa do Mundo de Futsal

O Brasil manteve o 100% de aproveitamento na Copa do Mundo de Futsal. A equipe de Marquinhos Xavier venceu a República Tcheca, por 4 a 0, nesta quinta-feira (16), no Klaipeda Arena, e se isolou na liderança do Grupo D, com seis pontos conquistados. Ferrão (2x), Rodrigo e Marlon anotaram os gols da partida.

A seleção brasileira finaliza sua participação na fase de grupos no domingo (19), às 10h (horário de Brasília), contra o Panamá. Com um empate, a seleção brasileira garante a classificação. Se vencer, garante a liderança do grupo.

Legenda: Rodrigo marcou o 3° gol do Brasil na partida e o seu centésimo com a camisa canarinho Foto: Thais Magalhães/CBF

O jogo

A seleção brasileira iniciou o confronto com agressividade. Logo após o apito inicial, Gadeia recebeu de Ferrão e finalizou para o gol, mas o goleiro Gercak defendeu.

O ímpeto da equipe de Marquinhos Xavier sobrepunha o sistema defensivo dos checos. Aos 9, Guitta acertou a trave de Gercak. No minuto seguinte, aos 10, Pito também balançou a trave.

Após o bom início em quadra, a seleção brasileira viu sua meta ser bombardeada. Aos 14 minutos, o goleiro Guitta parou Slovacek duas vezes. Antes, o arqueiro havia parado Seidler no cara a cara.

O duelo seguiu disputado, com bastante movimentação e um bom desempenho dos goleiros, até o apito para o intervalo.

Legenda: Guitta salvou o Brasil durante a etapa inicial Foto: Thais Magalhães/CBF

A pressão brasileira surtiu efeito na etapa final. O melhor jogador do mundo, Ferrão abriu o marcador, aos 3 minutos, e ampliou, aos 4. Rodrigo, aos 6, marcou o 3° gol do Brasil na partida.

Acuada na partida, a República Tcheca não conseguia imprimir o ritmo sólido da defesa e sofria com a rápida movimentação brasileira.

Dyego, Pito e Dieguinho tentaram sacramentar ainda mais o resultado brasileiro, mas pecaram na finalização.

Os checos esboçaram uma reação, mas pararam novamente no bom desempenho do goleiro Guitta. O arqueiro travou as finalizações de Krivanek e Seidler.

Antes do apito final, Marlon anotou o quarto e último gol do Brasil na partida, garatindo mais uma goleada brasileira na Copa do Mundo de Futsal.

Legenda: Ferrão abriu o marcador em favor da seleção brasileira no Klaipeda Arena, na Lituânia, contra a República Tcheca Foto: Thais Magalhães/CBF

CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO D DA COPA DO MUNDO DE FUTSAL

Brasil - 6 pontos República Tcheca - 3 pontos Vietnã - 3 pontos Panamá - 0 pontos

SELEÇÕES PARTICIPANTES

GRUPO A

Lituânia

Costa Rica

Cazaquistão

Venezuela

GRUPO B

Rússia

Egito

Guatemala

Uzbequistão

GRUPO C

Portugal

Tailândia

Ilhas Salomão

Marrocos

GRUPO D

Brasil

República Tcheca

Panamá

Vietnã

GRUPO E

Espanha

Paraguai

Japão

Angola

GRUPO F

Argentina

Irã

Sérvia

Estados Unidos