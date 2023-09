Brasil vence Paraguai e garante vaga na semifinal da Copa América de Futsal Feminino

O Brasil deu mais um passo em busca do heptacampeonato da Copa América de Futsal Feminino. Sob comando do técnico cearense Wilson Sabóia, a seleção conquistou vaga na semifinal após golear o Paraguai por 8 a 0, no último jogo da fase de grupos.

Luciléia, Camila (2), Emilly (2) e Luana (3) marcaram para a Canarinho. A equipe também conta com a cearense Amandinha, eleita oito vezes a melhor jogadora da modalidade no mundo.

Com o resultado, o Brasil encerra como líder invicto do Grupo B. Ao todo, somou 12 pontos, 42 pontos marcados e um sofrido. A equipe foi responsável por grandes goleadas durante toda a primeira etapa da competição.

O próximo adversário será a Colômbia, que terminou a fase inicial em segundo lugar do Grupo A. O confronto será neste sábado (30). O Brasil foi campeão em seis das sete edições realizadas da Copa América 2005, 2007, 2009, 2011, 2017 e 2019).