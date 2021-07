Brasil vence Egito e chega à semifinal do futebol masculino nos Jogos de Tóquio

A Seleção Brasileira está na luta por medalhas no futebol masculino dos Jogos de Tóquio. O time brasileiro venceu o Egito por 1 a 0, gol de Matheus Cunha no primeiro tempo, e chegou à fase decisiva da competição.

O time do técnico André Jardine deve enfrentar o México, que vence a Coreia do Sul por 3 a 1. A partida ainda não terminou, todavia. A semifinal acontece na terça-feira (2), às 5h (horário de Brasília).

Legenda: Antony em disputa de bola com jogador egípcio Foto: Lucas Figueiredo/ CBF

O jogo

A Seleção Brasileira fez um jogo de intensidade do início ao fim, não dando espaço para que o Egito gostasse da partida. Logo no início, Richarlison puxou as melhores jogadas pelo lado esquerdo, mas sem sucesso.

Até que aos 35 minutos da primeira etapa, o atacante brasileiro do Everton conseguiu se livrar da marcação e dar um passe rasteiro, achando Matheus Cunha.

Legenda: Jogadores da Seleção Brasileira comemoram gol contra o Egito Foto: Lucas Figueiredo/ CBF

Na entrada da área, o atleta do Hertha Berlim chutou colocado, tirando do goleiro egípcio e abrindo o placar.

No segundo tempo, o Brasil ainda tentou ampliar. Paulinho, Malcom e Reinier entraram, mas desperdiçaram chances. Confortável na partida, o time Canarinho relaxou, sofreu pressão no fim, mas conseguiu segurar o 1 a 0.