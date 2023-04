Brasil tem apoio da Conmebol para sediar Copa do Mundo feminina de 2027

A Conmebol vai apoiar o Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, anunciou o presidente da entidade nesta terça-feira, na presença da ministra dos Esportes do governo federal, Ana Moser.

"O Brasil sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027 é fazer justiça. Nenhum país da Conmebol sediou um Mundial feminino", disse Alejandro Domínguez em entrevista coletiva. A Copa feminina no Brasil "representará um forte impulso para a promoção do futebol na América do Sul", disse Domínguez nesta terça-feira na sede da Conmebol, em Assunção.

Domínguez reforçou que o Brasil "reúne todas as condições de infraestrutura, serviços e logística para receber um evento desta magnitude". A Fifa terá que definir em 2024 a sede da candidatura à Copa do Mundo feminina. As demais candidaturas são a binacional de Estados Unidos e México e a de três países - Alemanha, Bélgica e Holanda - enquanto a África do Sul apresentou uma candidatura única, assim como o Brasil.

A ministra Ana Moser apresentou seus argumentos para endossar a candidatura brasileira, com base nas experiências de ter organizado as Copas do Mundo masculinas de 1950 e 2014.