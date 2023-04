Castelão entra na disputa para receber jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027

O Governo do Ceará tem interesse em receber a Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027 na Arena Castelão. Assim, além de Rio de Janeiro e de São Paulo, a capital cearense também entra na disputa para receber jogos da competição caso o Brasil seja escolhido pela Fifa como país-sede.

"A realização da Copa do Mundo Feminina de 2027 na Arena Castelão será um ganho para nosso estado, que irá receber muitos turistas que irão vir para assistir aos jogos das suas seleções. Sem contar que é um evento mundialmente assistido e irá gerar ganhos econômicos para o estado", disse Rogério Pinheiro, secretário de Esporte do estado.

Na última sexta-feira (14), a CBF oficializou, junto à Fifa, a candidatura do Brasil a país-sede do Mundial feminino. Presidente da entidade máxima do futebol, Ednaldo Rodrigues afirmou:

"Com todo o equipamento esportivo e de infraestrutura que dispomos, acreditamos que vamos fazer um belo Mundial. Receber a Copa do Mundo faz parte do nosso projeto de crescer cada vez mais o futebol feminino pelo país, que é um dos pilares da minha gestão", pontuou.

Maior equipamento esportivo do estado, a Arena Castelão, em Fortaleza, já recebeu seis jogos da Copa do Mundo de futebol masculino. Foram quatro da primeira fase, uma das oitavas e outro das quartas. Foi o único estádio a receber a Seleção Brasileira duas vezes. Além disso, também sediou três partidas da Copa das Confederações.

Fortaleza também já recebeu a Seleção Brasileira feminina. Para a Rio 2016, Marta e companhia realizaram amistoso pré-olímpico no Estádio Presidente Vargas. O grupo enfrentou a Austrália.

COPA DO MUNDO E DAS CONFEDERAÇÕES NO CASTELÃO

MUNDIAL (2014)

Uruguai 1×3 Costa Rica

Brasil 0x0 México

Alemanhã 2×2 Gana

Grécia 2×1 Costa do Marfim

Holanda 2×1 México

Brasil 2×1 Colômbia.

CONFEDERAÇÕES (2013)

Brasil 2×0 México

Nigéria 0x3 Espanha

Espanha 0x0 Itália

PROCESSO SELETIVO

Em março, Fifa lançou o processo para apresentação de candidaturas para o Mundial de 2027. Os países interessados devem enviar os projetos até o dia 19 de maio. A entidade vai confirmar os países candidatos até 8 de dezembro.

O processo seletivo do país-sede terá novidades. São elas: auditoria independente para fiscalizar todo o processo, a criação de uma força-tarefa para apreciar todas as propostas enviadas e uma espécie de final entre as nações que forem melhor avaliadas.

Três países candidatos vão participar da votação final no Congresso da Fifa. O resultado será anunciado no dia 17 de maio de 2024, durante o congresso da instituição. Três meses antes, a entidade vai começar a realizar inspeções aos países candidatos.

COPA DO MUNDO DE 2023

A 9ª edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino será disputada na Austrália e na Nova Zelândia. Ao todo, 32 seleções participam da disputa. O torneio terá início no dia 20 de julho e a final será disputada em 20 de agosto.

Sob comando da técnica Pia Sundhage, o Brasil busca seu primeiro título da competição. A equipe compõe o Grupo F junto com França, Jamaica e Panamá.