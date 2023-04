Copa do Mundo feminina terá apenas 8 treinadoras à frente das seleções; Veja quem são

A Copa do Mundo feminina de 2023, prevista para começar no dia 20 de julho, tem uma caraterística interessante e diferente. Ao total, 32 seleções participam do torneio e estão divididas em oito grupos, porém, de todas essas equipes, apenas oito seleções possuem treinadoras, as restantes são comandadas por homens.

Cada grupo tem, pelo menos, uma treinadora, sendo elas a Inka Grings (Suíça), Beverly Priestman (Canadá), Amelia Valverde (Costa Rica), Sarina Wiegman (Inglaterra), Pia Sundhage (Brasil), Milena Bertolini (Itália), Desiree Ellis (África do Sul e Martina Voss (Alemanha).

VEJA QUEM SÃO E O APROVEITAMENTO DE CADA

Inka Grings (Suíça)

A treinadora de nacionalidade alemã comanda a Suíça há pouco tempo e vai fazer sua estreia em copas do mundo. Com a seleção suíça a treinadora tem apenas um jogo, que terminou empatado. Além da seleção, a técnica ainda tem um currículo vitorioso com passagens por clubes suíços na liga nacional feminina, acumulando 16 jogos, 12 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. No último jogo, a seleção da Suíça saiu de campo derrotada para a Islândia por 2 a 1.

Legenda: Inka Grings, treinadora da seleção feminina da Suíça Foto: Bernd Thissen / dpa / AFP

Bev Priestman (Canadá)

A técnica, nascida na Inglaterra, tem um currículo diversificado, com passagens pelas categorias de base do Canadá como auxiliar técnica, além da presença no comando da seleção sub-17 da Inglaterra. Com a seleção canadense, Bev soma 31 jogos e 16 vitórias, um aproveitamento de aproximadamente 51,61%.

Legenda: Bev Priestman, treinadora da seleção feminina do Canadá Foto: Lindsey Parnaby / AFP

Amelia Valverde (Costa Rica)

Amelia é uma treinadora costa riquenha e que está a frente da seleção de seu país, a técnica, em amistoso entre seleções, soma cinco jogos, dois empates e três derrotas, porém com a Costa Rica seu aproveitamento é maior, em 41 jogos, Amelia conquistou 13 vitórias, um total de aproximadamente 31,70% de aproveitamento. Em sua última atuação, a Costa Rica foi derrotada por 4 a 0 para a Escócia.

Legenda: Amelia Valverde, treinadora da seleção feminina da Costa Rica Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Sarina Wiegman (Inglaterra)

Sarina é uma treinadora holandesa que comanda a seleção feminina da Inglaterra, com as inglesas a treinadora já fez 24 jogos, com 20 vitórias, um aproveitamento aproximado de 83,33%. No amistoso das seleções, a Inglaterra perdeu o único jogo que disputou, marcand a última atuação da equipe até aqui, na derrota para a Austrália por 2 a 0.

Legenda: Sarina Wiegman, treinadora da seleção feminina da Inglaterra Foto: Glyn KIRK / AFP

Pia Sundhage (Brasil)

Pia é uma treinadora sueca que comanda a seleção brasileira feminina desde 2019. A treinadora soma 50 jogos, 32 vitórias e um aproveitamento de aproximadamente 64%. No amistoso das seleções, a técnica tem um jogo e uma vitória, contra a Alemanha, 2ª colocada do ranking da Fifa, por 2 a 1, Tamires e Ary Borges marcaram para a Seleção.

Legenda: Pia Sunshage, treinadora da seleção feminina do Brasil Foto: Thais Magalhães/CBF

Milena Bertolini (Itália)

A treinadora italiana comanda a seleção de seu país desde 2017 e acumula bons números, ao total são 49 jogos, sendo 33 vitórias e 16 distribuídos entre empates e derrotas. O aproveitamento da técnica da Itália é de aproximadamente 67,34%. Em sua última partida, a Itália venceu a Colômbia por 2 a 1 no amistoso das seleções, no último dia 11.

Legenda: Milena Bertolini, treinadora da seleção da Itália Foto: Philippe HUGUEN / AFP

Desiree Ellis (África do Sul)

A treinadora assumiu a seleção da África do Sul ainda em 2016, mas se tornou treinadora principal em 2018. Desiree foi premiada três vezes como treinadora do ano pela Confederação Africana de Futebol Feminino (2018, 2019 e 2022). Em sua última partida