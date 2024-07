Brasil vai pela 1ª vez para fase final mista do tiro com arco; Marcos D´Almeida fica em 17º

Marcus D´Almeida teve uma participação discreta na fase de ranqueamento do tiro com arco, disputado na manhã desta quinta-feira (25), em Paris, durante os Jogos Olímpicos 2024. O brasileiro ficou em 17º, colocação que o coloca em disputa eliminatória contra o ucraniano Mykailo Usach, número 110 do ranking, que ficou em 48º. A disputa deve ocorrer entre 30 de julho e 1º de agosto.

Mas a notícia 'diferente' do dia foi a classificação inédita do Brasil na competição de duplas mistas no tiro com arco. Após o desempenho surpreendente de Ana Luiza Caetano no individual feminino, em que ela obteve a melhor marca da carreira, se classificando em 19º lugar, Marcos D´Almeida, com o seu 17º lugar, colocou o Brasil na fase final das duplas mistas. A equipe brasileira enfrentará o México na modalidade.

Começo com revés

Marcus não começou bem nos Jogos. Os primeiros tiros não resultaram em boas pontuações, mas o atleta deu mostras de recuperação, se classificando apenas no top-20. Ele iniciou em 40º e até ficou próximo dos dez primeiros colocados, mas voltou a perder posições. Terminou a primeira metade da sessão em 20º, e no final subiu três colocações.