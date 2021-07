Brasil joga mal, é dominado pela Rússia e conhece primeira derrota no vôlei olímpico

O vôlei masculino do Brasil conheceu sua primeira derrota nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta quarta-feira (28), a equipe brasileira perdeu para o Comitê Olímpico Russo por 3 sets a 0, com parciais de 22/25, 20/25 e 20/25.

Com o resultado, o Brasil caiu uma posição, figurando, agora, na 3ª colocação, com 5 pontos, atrás do Comitê Olímpico Russo (9) e Estados Unidos (6).

A equipe brasileira volta à quadra nesta quinta-feira (29) contra os Estados Unidos, às 23h05. O confronto acontece na Ariake Arena.

O jogo

O Brasil foi dominado pelo Comitê Olímpico Russo desde o 1° set. Com grande atuação da dupla Volkov-Mikhaylov, os russos conquistaram uma vitória tranquila diante de uma seleção brasileira acuada. O central Lucão foi o maior pontuador brasileiro, com apenas 9 pontos.

A equipe brasileira chegou a melhorar com a entrada do ponteiro Douglas Souza, conquistando pontos importantes e conseguindo fazer frente ao poderio ofensivo e defensivo russo. No entanto, não demorou muito para a dupla Volkov-Mikhaylov voltar a dominar o Brasil. O ritmo da partida foi ditado pelo central e oposto do Comitê Olímpico Russo, respectivamente.