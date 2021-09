Brasil goleia Vietnã na estreia da Copa do Mundo de Futsal

O Brasil estreou com o pé direito na Copa do Mundo de Futsal. Nesta segunda-feira (13), no Klaipeda Arena, na Lituânia, a equipe de Marquinhos Xavier venceu o Vietnã por 9 a 1. Rodrigo, Ferrão (4x), Dieguinho (2x), Pito e Leozinho marcaram em favor dos brasileiros, enquanto Khong descontou para os vietnamitas.

A goleada diante do Vietnã garantiu a liderança do Grupo D ao Brasil. O próximo confronto dos brasileiros acontece na quinta-feira (16), às 14h (horário de Brasília), contra a República Tcheca. O duelo será transmitido ao vivo pelo Grupo Globo.

Os dois melhores colocados de cada grupo avançam à fase de mata-mata. As melhores quatro seleções 3ª colocadas nos grupos também avançam para as oitavas de final.

O jogo

A seleção brasileira iniciou o confronto com bastante agressividade. Logo aos 3 minutos, Rodrigo chutou forte para abrir o marcador em favor do Brasil. Aos 5, Ferrão empurrou para o gol, ampliando o placar. O camisa 11 ainda acertaria a trave dois minutos depois.

O time de Marquinhos Xavier envolvia os vietnamitas com a rápida mobilidade em quadra. O melhor jogador do mundo, Ferrão voltaria a mostrar suas credenciais na partida, após receber na esquerda, fintar os marcadores e finalizar contra o gol do Ho, anotando o 3° do Brasil no confronto.

A seleção do Vietnã respondeu na bola parada. Após cobrança de lateral, Khong finalizou no canto direito do goleiro Guitta e diminuiu o marcador para os vietnamitas. A resposta do Brasil, por sua vez, aconteceu no minuto seguinte, aos 15, após Dieguinho roubar a bola de Nguyen, encobrir Ho e finalizar para o gol.

No último minuto do 1° tempo, Pito recebeu no meio e finalizou no canto de Ho, anotando o 5° gol do Brasil na partida.

Legenda: Pito anotou um dos gols do Brasil na goleada contra o Vietnã nesta segunda-feira (13) pela 1ª rodada da Copa do Mundo de Futsal Foto: Thais Magalhães/CBF

O ímpeto brasileiro permaneceu na 2ª etapa. Com 20 segundos de bola rolando, Ferrão saiu cara a cara com Ho e acertou o ângulo do arqueiro vietnamita.

O camisa 11 do Brasil voltaria a castigar o Vietnã aos 5 minutos do 2° tempo. Após receber bom passe no meio, Ferrão girou e finalizou no canto de Ho, anotando o quatro gol dele na partida e o sétimo da seleção brasileira.

A goleada brasileira se tornou ainda mais impiedosa com a colaboração do goleiro Ho. Após tentar sair jogando, o arqueiro se atrapalhou com a bola e deixou o caminho de Dieguinho livre. O camisa 16 apenas empurrou para as redes vietnamitas.

Nos minutos finais do 2° tempo, Leozinho tabelou com Lino e recebeu livre para empurrar para o fundo das redes, anotando o 9° e último gol do Brasil na partida.

Legenda: Ferrão marcou quatro gols na estreia do Brasil na Copa do Mundo de Futsal Foto: Thais Magalhães/CBF

Classificação do Grupo D da Copa do Mundo de Futsal

Brasil - 3 pontos República Tcheca - 3 pontos Panamá - 0 pontos Vietnã - 0 pontos

SELEÇÕES PARTICIPANTES

GRUPO A

Lituânia

Costa Rica

Cazaquistão

Venezuela

GRUPO B

Rússia

Egito

Guatemala

Uzbequistão

GRUPO C

Portugal

Tailândia

Ilhas Salomão

Marrocos

GRUPO D

Brasil

República Tcheca

Panamá

Vietnã

GRUPO E

Espanha

Paraguai

Japão

Angola

GRUPO F

Argentina

Irã

Sérvia

Estados Unidos