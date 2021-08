Brasil bate El Salvador por 4 a 2 e conquista primeira vitória na Copa do Mundo de futebol de areia

O Brasil venceu de virada a seleção de El Salvador pela Copa do Mundo de futebol de areia, realizada em Moscou (Rússia), e terá um duelo decisivo pela classificação na próxima terça-feira (25), às 14h30 (horário de Brasília).

A partida será contra Belarus, que está em terceiro lugar do Grupo C e segue disputando a vaga para próxima fase da competição.

Tendo perdido na estreia para a Suíça, o Brasil precisava vencer El Savador para ficar melhor posicionado na tabela. Com vitória deste domingo, a "seleção canarinho" conquistou os três primeiros pontos e é o atual segundo colocado do grupo.

O jogo

O Brasil abriu ao placar ainda no primeiro minuto, com Rodrigo, mas cedeu a virada após os gols de Exon Perdomo, de pênalti, e Frank Velasquez, após uma roubada de bola no campo de ataque.

Contudo, o Brasil voltou melhor no terceiro tempo e conseguiu emplacar a segunda virada da partida em menos de um minuto.

Apresentando um bom desempenho durante toda a partida, Rodrigo foi o autor dos gols do empate e da virada.

Porém, o quarto gol veio apenas na reta final, após nova contribuição de Rodrigo. O camisa 9 do Brasil conseguiu um bom giro sobre a defesa e elevou a bola para Mauricinho, que chutou forte para marcar o último gol da partida.