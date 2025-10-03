Bournemouth x Fulham na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes jogam no Vitality Stadium, na Inglaterra, pela sétima rodada do Inglês
Bournemouth e Fulham se enfrentam na Premier League nesta sexta-feira (3), pela sétima rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 16h, no estádio Vitality Stadium, na Inglaterra. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- ESPN
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bournemouth: Petrovic, Jiménez, Diakité, Senesi, Truffert, Tyler Adams, Alex Scott, Semenyo, Tavernier, Brooks e Evanilson.
Fulham: Bernd Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon, Sander Berge, Sasa Lukic, Harry Wilson, Joshua King, Alex Iwobi e Raul Jiménez.
BOURNEMOUTH X FULHAM | FICHA TÉCNICA
- Competição: sétima rodada da Premier League 2025/26
- Local: estádio Vitality Stadium, na Inglaterra
- Data: 03/10/2025 (sexta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
