Bournemouth x Fulham na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes jogam no Vitality Stadium, na Inglaterra, pela sétima rodada do Inglês

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:28)
Jogada
Legenda: Bournemouth e Fulham se enfrentam na Premier League nesta sexta-feira (3)
Foto: AJ Reynolds / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bournemouth e Fulham se enfrentam na Premier League nesta sexta-feira (3), pela sétima rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 16h, no estádio Vitality Stadium, na Inglaterra. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • ESPN
  • Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bournemouth: Petrovic, Jiménez, Diakité, Senesi, Truffert, Tyler Adams, Alex Scott, Semenyo, Tavernier, Brooks e Evanilson.

Fulham: Bernd Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon, Sander Berge, Sasa Lukic, Harry Wilson, Joshua King, Alex Iwobi e Raul Jiménez.

BOURNEMOUTH X FULHAM | FICHA TÉCNICA

  • Competição: sétima rodada da Premier League 2025/26
  • Local: estádio Vitality Stadium, na Inglaterra
  • Data: 03/10/2025 (sexta-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília)
