Botafogo x RB Bragantino na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpites

Botafogo e RB Bragantino se enfrentam na Copa do Brasil 2025 nesta terça-feira (29), no jogo de ida das oitavas de final. O jogo será às 19h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Botafogo x RB Bragantino na Copa do Brasil 2025 terá transmissão do Sportv e do Premiere, na televisão.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral. Téc.: Davide Ancelotti.

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Gustavo Marques, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Lucas Barbosa e Sasha. Téc.: Fernando Seabra.

BOTAFOGO X RB BRAGANTINO | FICHA TÉCNICA