Botafogo x Pachuca: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Botafogo, campeão da Libertadores, estreia nesta quarta-feira (11), da Copa Intercontinental da FIFA 2024, a nova nomenclatura do Mundial de Clubes. O Glorioso, enfrenta o Pachuca, do México, em jogo válido pelas quartas de final, às 14 horas, no estádio 974, no Catar.

Onde Assistir

TV Globo, SporTV, FIFA+ e CazéTV

Palpite:

Como chega o Botafogo

Quem avançar, enfrentará o Al Ahly, do Egito, nas semifinais, no dia 14. Se o Botafogo conseguir a classificação, disputará a final, no dia 18 de dezembro, contra o Real Madrid, que já está garantido na decisão.

Após superar uma viagem de avião que ultrapassou as 14 horas, o treinador Artur Jorge afirmou que as dificuldades vão servir de combustível para motivar ainda mais o grupo.

"A vontade de ganhar títulos vai superar o cansaço. Sabemos das dificuldades, mas hoje temos o orgulho de estar aqui. Terminamos um campeonato difícil (Brasileirão), onde fomos vencedores. Tivemos apenas um dia de trabalho aqui e precisamos nos adaptar aos horários. Mas o elenco é determinado", afirmou o treinador.

Legenda: O português Artur Jorge levou o Botafogo aos títulos da Série A do Brasileiro e Libertadores Foto: Vítor Silva/Botafogo

Em entrevista coletiva, Artur Jorge confirmou o que já se previa: o zagueiro Bastos não se recuperou da lesão na coxa e está fora da partida.

O zagueiro Adryelson, que substituiu o atleta na decisão da Copa Libertadores e na reta final do Campeonato Brasileiro, continua mantido no miolo de zaga da defesa botafoguense.

Prováveis Escalações

BOTAFOGO

John, Ponte, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. (Técnico: Artur Jorge)

PACHUCA

Moreno, Sánchez, Cabral, Barreto e Bryan González; Pedraza, Montiel, Domínguez, Deossa e Owen Gonzalez; Rondon. (Técnico: Guillermo Almada)