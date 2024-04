Borussia Dortmund vence o Atlético de Madrid na Champions League e garante vaga nas semifinais

Na Alemanha, o Borussia Dortmund também precisou virar a desvantagem contra o Atlético de Madrid, que venceu o primeiro jogo na Espanha por 2 a 1. Em casa, o time alemão venceu por 4 a 2.

O Dortmund virou o primeiro tempo classificado para a semifinal, mas permitiu a reação do Atlético de Madrid. Os gols do time alemão na primeira etapa aconteceram após jogadas pelo lado esquerdo do ataque.

Aos 34 minutos, após um belo passe de Hummels, Brandt domina, passa pela marcação e chuta de esquerda. O goleiro Oblak chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Depois de marcar, Brandt conseguiu um bom passe para Maatsen fazer o segundo gol do Dortmund. O lateral finalizou de pé esquerdo, rasteiro, e a bola entrou no canto de Oblak.

No segundo tempo, o Atlético de Madrid diminuiu com um gol contra de Hummels, aos 4 minutos, e chegou ao empate com Correa, que entrou no intervalo no lugar de Morata. Ele chutou forte no alto, aos 19 minutos. O empate dava a vaga para o time espanhol, mas o Dortmund buscou a vitória e a classificação.

Aos 26 minutos, Sabitzer cruzou alto da esquerda. O atacante Fullkrug, de 1,89 m, subiu sozinho e cabeceou para o gol. A bola bateu na trave antes de entrar. A vitória do time alemão por 3 a 2 levava o jogo para a prorrogação, mas três minutos depois Sabitzer fez o gol que garantiu a vaga do Borussia Dortmund. Após passe de Brandt, ele finalizou de perna esquerda. O goleiro Oblak chegou a tocar na bola, mas não conseguiu impedir o gol.