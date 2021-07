Boeck avalia campanha do Fortaleza na Série A e vitória contra Bragantino: "a torcida merece"

O goleiro Marcelo Boeck voltou a ser titular do Fortaleza e teve grande atuação na vitória contra o Bragantino neste domingo (25). Na vaga do lesionado Felipe Alves, o arqueiro participou de modo ativo do confronto e evitou o empate aos 49 do 2º tempo. Questionado sobre o desempenho tricolor e a campanha na Série A, o atleta ressaltou que a torcida merece o momento.

"A gente precisava marcar ponto dentro de casa porque temos sonhos para alcançar. E também se ganha jogo sabendo se defender quando todo mundo corre, marca e se entrega. É mais um jogo sem sofrer gols, é muito importante para a equipe. A gente está muito feliz, acho que o Fortaleza merece, a nossa torcida merece", declarou.

No clube desde 2017, Boeck tem status de ídolo junto ao torcedor e contrato até o fim de 2021. Considerado uma das lideraças do elenco, o goleiro também elogiou o técnico argentino Vojvoda pelo desempenho do time e a 3ª posição na tabela.

"É um cara que, na verdade, incorporou aquilo que é o Fortaleza, tudo que a gente sempre sonha de uma comissão técnica junto da torcida e da diretoria, e o jogador desenvolve isso e compra a ideia. Essa organização existe desde o Campeonato Cearense, e a posição que nós colocamos o Fortaleza faz com que aconteça e tenha esse respaldo, mas sabemos que se parar de correr, volta tudo, então a gente tem uma filosofia muito humildade, com muito pé no chão para alcançar o sonho", apontou.

No G-4 da classificação, o Leão soma 27 pontos. O próximo compromisso é contra o Ceará, domingo (1º), às 20h30, no Castelão.