Boca Jrs. não fará treinamento em Fortaleza antes de jogo da Sul-Americana; veja programação

Adversário do Fortaleza na Copa Sul-Americana, o Boca Juniors vai realizar os últimos treinamentos ainda na Argentina. A equipe desembarca na capital cearense somente um dia antes da partida contra o Tricolor. O grupo comandado pelo técnico Diego Hernán Martínez desembarca no início da noite de quarta-feira (23).

A equipe Xeneize deixa a Argentina pelo aeroporto de Ezeiza, na região metropolitana de Buenos Aires. O voo sairá às 12h55 de quarta-feira (25), com aterrissagem prevista para o início da noite do mesmo dia, às 18h25, no Aeroporto Internacional Pinto Martins. O grupo ficará hospedado no Hotel Gran Marquise, na Praia de Iracema. O grupo não vai realizar nenhum treinamento em Fortaleza. A previsão é de que o time retorne para a Argentina no início da madrugada de sexta-feira, para desembarcar em Ezeiza às 06h55 da manhã.

Bons resultados

A equipe chega embalada pela vitória no Superclássico diante do River Plate. Pensando na importância do jogo contra o Tricolor, o clube pediu que o jogo válido pela semifinal da Copa da Liga Argentina fosse adiado. A equipe vai enfrentar o Estudiantes na disputa. Com a solicitação aceita, a confronto passou para o dia 30 de abril (terça-feira).

Fortaleza e Boca Juniors se enfrentam nesta quinta-feira (25), em jogo da terceira rodada da Copa Sul-Americana. Apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente para as oitavas de final da competição. O segundo colocado vai disputar playoff. O duelo entre líder e vice-líder do Grupo D ocorre na Arena Castelão, a partir das 21 horas (de Brasília). Mais de 30 mil pessoas já garantiram presença no confronto. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.