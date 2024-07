Bia Haddad e Luisa Stefani eliminam chinesas, e Brasil avança no feminino de Tênis com duplas

Depois de ser eliminada na disputa do simples feminino, a tenista Bia Haddad avançou para as oitavas de final da disputa em duplas, ao lado de Luisa Stefani. Cabeças de chave, as duas bateram a dupla chinesa formada por Yue Yuan e Shuai Zhang por 6 a 4.

A dupla brasileira iniciou a partida com quebra no primeiro game, mas a disputa foi bem acirrada até o fim o placar de 4 a 4. Com novo aproveitamento em break point e saque perfeito, Bia e Stefani fizeram 6 a 4 e fecharam o primeiro set.

No segundo set, a dupla do Brasil chegou a abrir 2 a 0 e essa diferença de dois games permaneceu por boa parte do tempo. O saque, contudo, fazia a diferença. A vitória veio no serviço de Stefani e um novo 6 a 4. No primeiro match point, Bia mandou em cima da rival e festejou com abraço na parceira.

Torcida advertida

Além da disputa em quadra, o que chamou a atenção foi o comportamento dos torcedores brasileiros presentes em Roland-Garros. A cada ponto de Bia e Stefani, a comemoração vinha com gritos altos. Além disso, haviam reações aos erros das chinesas.

As manifestações dos brasileiros incomodaram as chinesas, que passaram a celebrar os pontos que conquistavam de forma mais exacerbada, contagiando alguns chineses que estavam também na arquibancada. O árbitro precisou advertir os torcedores.